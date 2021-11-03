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Общество3 ноября 2021 18:11

В полиции показали, как аэростаты будут следить за гонщиками в Сызранском районе в ноябре 2021 года

Нарушителей в Самарской области ловят с воздуха
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области нарушителей ловят с помощью дирижабля

В Самарской области нарушителей ловят с помощью дирижабля

В Сызранском районе привлекают дирижабль, который используется для выявления нарушителей на дорогах региона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На протяжении трех дней используется аэростат, на котором установлена камера высокого разрешения, позволяющая контролировать участок дороги в 3-4 км. В полиции отмечают, что номер автомобиля нарушителя можно увидеть как днем, так и ночью.

При выявлении нарушения автомобиль останавливают на ближайшем посту ДПС, где составляют протокол.

Аэростат используется на наиболее опасных участках и фиксирует грубые нарушения, в числе которых выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено.