В полиции показали, как аэростаты будут следить за гонщиками в Сызранском районе в ноябре 2021 года

В Самарской области нарушителей ловят с помощью дирижабля

В Сызранском районе привлекают дирижабль, который используется для выявления нарушителей на дорогах региона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На протяжении трех дней используется аэростат, на котором установлена камера высокого разрешения, позволяющая контролировать участок дороги в 3-4 км. В полиции отмечают, что номер автомобиля нарушителя можно увидеть как днем, так и ночью.

При выявлении нарушения автомобиль останавливают на ближайшем посту ДПС, где составляют протокол.

Аэростат используется на наиболее опасных участках и фиксирует грубые нарушения, в числе которых выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено.