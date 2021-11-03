В Самаре в исправительной колонии выбрали самую красивую осужденную

В самарской исправительной колонии состоялся конкурс красоты

В Самаре в исправительной колонии №15 состоялся конкурс красоты среди осужденных, сообщают в УФСИН России по Самарской области.

Участие в конкурсе приняли 8 конкурсанток, которые соревновались во время пяти этапов.

На первом этапе участницы предстали в виде Богинь Олимпа, завершив представление общим танцем в греческом стиле. На втором этапе конкурсантки соревновались в вокальном мастерстве, в дальнейшем демонстрировали кулинарное мастерство.

Также участницы представили собственноручно сделанные костюмы из подручных средств на тему знаков зодиака. Завершился конкурс показом бальных платьев, когда конкурсантки исполняли вальс.

Победительницей стала осужденная Елизавета, однако, никто не остался без призов. Выбрали первую и вторую вице-мисс, а также Мисс Богиню Олимпа, Мисс Хозяюшку, Мисс Перформанс и Мисс Королеву вальса.