В Самаре при загадочных обстоятельствах погиб 17-летний подросток

Врачи приехали быстро, но спасти пациента не смогли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я захожу в квартиру, а там он лежит. Зову его - не откликается. Трясу - вижу, что он не реагирует ни на что, - Екатерина (имена героев изменены) до сих пор с ужасом вспоминает последние минуты своего 17-летнего брата.

Девушка вызвала «Скорую помощь», врачи приехали быстро, но спасти Костю уже не могли.

Сведения о странной смерти медики передали полицейским, те начали проверку, чтобы понять, что же произошло с подростком.

- Костя не работал, нигде не учился, состоял на учете в ПДН, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Опекуном оставался отец - его о опросили первым. А он заявил: глотнули с сыном вечерком по две чудо-таблетки, что такого?

«Чудо-таблетками» оказался наркотик, на который организм Кости среагировал самым страшным образом.

По факту гибели подростка сейчас проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.