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Происшествия4 ноября 2021 10:55

В Самаре при загадочных обстоятельствах погиб 17-летний подросток

Его обнаружила сестра, на тот момент парень был уже без сознания
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Врачи приехали быстро, но спасти пациента не смогли

Врачи приехали быстро, но спасти пациента не смогли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я захожу в квартиру, а там он лежит. Зову его - не откликается. Трясу - вижу, что он не реагирует ни на что, - Екатерина (имена героев изменены) до сих пор с ужасом вспоминает последние минуты своего 17-летнего брата.

Девушка вызвала «Скорую помощь», врачи приехали быстро, но спасти Костю уже не могли.

Сведения о странной смерти медики передали полицейским, те начали проверку, чтобы понять, что же произошло с подростком.

- Костя не работал, нигде не учился, состоял на учете в ПДН, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Опекуном оставался отец - его о опросили первым. А он заявил: глотнули с сыном вечерком по две чудо-таблетки, что такого?

«Чудо-таблетками» оказался наркотик, на который организм Кости среагировал самым страшным образом.

По факту гибели подростка сейчас проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.