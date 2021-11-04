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Происшествия4 ноября 2021 14:40

Автобус маршрута 21м сбил мужчину в районе Барбошиной Поляны в Самаре

По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Пострадавший сейчас находится в больнице

Пострадавший сейчас находится в больнице

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 3 ноября 30-летний самарец попал в больницу после того, как попытался перебежать улицу Ново-Садовую. Возможно, в неположенном месте. Его сбил автобус, который следовал по маршруту «21м». Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области:

- ДТП произошло в 17.00. Наезд совершил водитель 1977 года, он управлял автобусом Hyundai County, - сообщают в полиции. – Автобус ехал по улице Ново-Садовой со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Губанова.

В районе остановки «Барбошина Поляна» как раз и произошла авария.

Сейчас полиция разбирается, кто нарушил Правила дорожного движения – водитель или пешеход, а также был ли у водителя автобуса шанс избежать наезда.

Пострадавший сейчас находится в больнице, о его состоянии пока ничего не сообщается.