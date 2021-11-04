Муралы, посвященные освобождению Москвы, создают в Самаре, Тольятти и Сызрани

Создатель мурала Денис Кандалин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили общую концепцию проекта Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре, Тольятти и Сызрани в ближайшее время будут закончены муралы, посвященные освобождению Москвы от поляков народным ополчением в 1612 году. Поэтому на них изображены русские воины.

- Картины приближены к исторической действительности: при разработке эскизов мы опирались на сохранившиеся в музеях образцы доспехов и оружия той эпохи, - рассказал историк и специалист по военной истории России Иван Пятых, которого художники привлекали к созданию проекта в качестве эксперта.

Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на ул. Ново-Садовой, 22 в Самаре, где создается один из таких муралов. Главу региона заверили: проект согласован и с райадминистрацией, и с жителями дома, на котором уже сейчас виден масштабный рисунок.

Руководитель команды художников Денис Кандалин (он работает под творческим псевдонимом Vertigo) рассказал, что, хотя тематика муралов в Самаре, Тольятти и Сызрани одна, все они между собой различаются.

Хотите проверить? Вот вам адреса:

Самара: ул. Ново-Садовая, 22,

Тольятти: ул. Ворошилова, 2а,

Сызрань: ул. Володарского, 12.