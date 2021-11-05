В Самарской области предприниматели и самозанятые смогут получить микрозаймы под 1%

Гарантийный фонд Самарской области ввел новую программу антикризисной поддержки

Предприятия Самарской области, которые пострадали в пандемию, получат помощь. Гарантийный фонд региона утвердил новую программу антикризисной поддержки. Теперь малому и среднему бизнесу доступны микрозаймы до 1 млн рублей под 1%. Это максимально низкая ставка.

- Новая антикризисная программа начала действовать с 3 ноября. По ней предприниматели могут получить от 100 тысяч рублей сроком на 2 года. Специалисты Гарантийного фонда рассматривают документы и принимают решение о выдаче микрозайма в течение одного рабочего дня, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Еще одно преимущество программы — пониженное залоговое обеспечение. В частности, это 50% от суммы микрозайма. Залогом может стать движимое или недвижимое имущество, в том числе и то, что планируется приобрести на заемные средства.

Основные условия предоставления микрозайма: вхождение в список пострадавших отраслей, который федеральное правительство утвердило в апреле 2020 года, а также приемлемый уровень платежеспособности. Отметим, что срок действия программы — до конца 2021 года.

Антикризисную поддержку получат и самозанятые. Им снизили ставку с 6,85% до 1%. По новой программе они смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей на срок до 2 лет.

Кроме того, предпринимателям региона доступны займы по ставке от 3,75% годовых. Максимальная сумма — до 5 млн рублей.

Добавим, что все клиенты Гарантийного фонда Самарской области также могут получить отсрочку платежей на 3 месяца.