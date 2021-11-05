Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 ноября 2021 9:09

В Самарской области предприниматели и самозанятые смогут получить микрозаймы под 1%

Новая мера поддержки будет доступна только тем, кто входит в список пострадавших отраслей
Илона МАЙСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гарантийный фонд Самарской области ввел новую программу антикризисной поддержки

Гарантийный фонд Самарской области ввел новую программу антикризисной поддержки

Предприятия Самарской области, которые пострадали в пандемию, получат помощь. Гарантийный фонд региона утвердил новую программу антикризисной поддержки. Теперь малому и среднему бизнесу доступны микрозаймы до 1 млн рублей под 1%. Это максимально низкая ставка.

- Новая антикризисная программа начала действовать с 3 ноября. По ней предприниматели могут получить от 100 тысяч рублей сроком на 2 года. Специалисты Гарантийного фонда рассматривают документы и принимают решение о выдаче микрозайма в течение одного рабочего дня, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Еще одно преимущество программы — пониженное залоговое обеспечение. В частности, это 50% от суммы микрозайма. Залогом может стать движимое или недвижимое имущество, в том числе и то, что планируется приобрести на заемные средства.

Основные условия предоставления микрозайма: вхождение в список пострадавших отраслей, который федеральное правительство утвердило в апреле 2020 года, а также приемлемый уровень платежеспособности. Отметим, что срок действия программы — до конца 2021 года.

Антикризисную поддержку получат и самозанятые. Им снизили ставку с 6,85% до 1%. По новой программе они смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей на срок до 2 лет.

Кроме того, предпринимателям региона доступны займы по ставке от 3,75% годовых. Максимальная сумма — до 5 млн рублей.

Добавим, что все клиенты Гарантийного фонда Самарской области также могут получить отсрочку платежей на 3 месяца.