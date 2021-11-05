Льготы на проезд для волонтеров могут ввести в Самарской области

Льготы предложили ввести для тех волонтеров, которые ездят к людям на дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предложили ввести льготы на проезд для волонтеров. С такой инициативой на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым выступил активист движения «Волонтеры Победы».

Льготы предлагается ввести для тех добровольцев, которые посещают людей на дому. К примеру, они привозят пенсионерам на самоизоляции продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Глава региона идею поддержал. Он поручил заняться этим вопросом.

- Такие квоты в каждой волонтерской организации должны быть. В случае если потребность в услугах добровольцев возрастет, будем увеличивать лимит, - заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, в Самарской области с октября активизировали работу волонтерских центров. Добровольцы помогают в разблокировке социальных карт, работают в МФЦ, отвечают на звонки в колл-центре горячей линии по коронавирусу. А 2 и 3 ноября впервые вошли в состав мобильных прививочных бригад, которые работали в областной библиотеке.