Коронавирус 5 ноября 2021 года выявили у 1610 жителей Самарской области

Общее количество случаев заражения COVID-19 перевалило за 141 тысячу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области продолжает расти. По данным на пятницу, 5 ноября 2021 года, в регионе подтвердились еще 1610 случаев заражения. Это новый антирекорд за сутки.

Самарская область занимает четвертое место в стране по суточному приросту больных. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Общее число случаев инфицирования в 63 регионе достигло уже 141 048.

Между тем активно идет в губернии и процесс выздоровления. За сутки лечение закончили 968 пациентов. За все время — 106 420. Однако победить болезнь удается не всем. Скончались еще 27 человек, у которых диагностировали COVID-19. Всего в Самарской области с начала пандемии зафиксировали уже 4 762 летальных случая.

Медики призывают жителей региона соблюдать антиковидные меры: носить маски и придерживаться дистанции в 1,5 метра. При этом главная защита от новой болезни — прививка.