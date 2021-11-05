Самарцев напугала свора агрессивных собак у школы № 116 на ул. Гагарина

Собаки обосновались у ворот школы и устроили "игрища" Фото: скриншот с видео

Жители Самары пожаловались на свору собак, которая обосновалась у школы № 116 по улице Гагарина. По словам горожан, хвостатые громко лаяли друг на друга и, вообще, вели себя агрессивно. Очевидцы сняли на видео бездомных животных, которых набралось больше пятнадцати, и выложили его в соцсети.

- Будьте осторожны, в районе школы №116 бродит стая агрессивных собак! - написал автор ролика.

Хорошо, что сейчас школьники находятся на удаленке и собаки никому не навредили. Однако местные жители переживают, что будет дальше, когда дети вернутся к учебе. Они призвали властей разобраться в ситуации. Между тем некоторые горожане не увидели ничего страшного в собрании такого большого количества собак. По их словам, те не проявляли агрессии — просто игрались.