В храмах Самарской области 4 ноября 2021 года прошел молебен об избавлении от коронавируса

В Софийском соборе молебен отслужил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий / Фото: Самарская митрополия

В четверг, 4 ноября 2021 года, в Софийском соборе в Самаре, как и во всех храмах региона, провели особое богослужение. В религиозных учреждениях отслужили молебен «об избавлении от губительного поветрия и смертоносной заразы». Он призван защитить и спасти жителей от коронавируса и других болезней.

- По призыву владыки по всей епархии прошел общий соборный молебен. Он может совершаться для ограждения как от коронавируса, так и от любой другой смертоносной заразы. Мы молимся, чтобы Господь укрепил врачей, борющихся с недугом, а также о тех, кто сейчас болеет или впадает в уныние и отчаяние, - говорится в сообщении Самарской митрополии.

Священнослужители отмечают, что в храмах губернии регулярно молятся об избавлении от губительного поветрия. Однако общий молебен, по их словам, является более важным и сильным.