В Самаре спасатели достали из Волги мужчину с сильным переохлаждением

Спасатели подняли мужчину на борт катера и доставили на берег / Фото: ПСС Самарской области

В пятницу, 5 ноября 2021 года, на реке Волге в Самаре произошло ЧП. Один из местных жителей оказался в холодной воде. Все случилось около НФС на спуске улицы Советской Армии.

- К спасателям обратился охранник насосно-фильтровальной станции. Он заметил, что в воде в 10 метрах от берега находится человек, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области.

Примерно в 15 часов на выручку мужчине отправились сотрудники подразделения «Поляна Фрунзе». Они задействовали спасательный катер. Вскоре пострадавшего подняли на борт.

По словам спасателей, мужчина получил сильное переохлаждение. Его доставили на берег и передали медикам скорой помощи. Почему самарец в самый разгар осени оказался в воде, пока установить не удалось.