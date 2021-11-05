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Происшествия5 ноября 2021 18:24

На трассе под Самарой водитель «Весты» насмерть сбил мужчину

Пешеход скончался до приезда медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские продолжают работать на месте ДТП

Полицейские продолжают работать на месте ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 5 ноября 2021 года, на 27 км трассы Самара — Бугуруслан в Кинельском районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 18 часов под колеса автомобиля «Лада Веста» угодил пешеход.

- Водитель сбил взрослого мужчину. Пострадавший скончался до прибытия медиков скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции сейчас продолжают работать на месте происшествия. Они оградили его и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Также правоохранители опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства аварии. Проводится проверка.