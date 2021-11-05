Дмитрий Азаров передал подарки медикам Самарского областного кардиодиспансера

Медики получили сладости, микроволновки и термопоты / Фото: Единая Россия

В четверг, 4 ноября, секретарь самарского отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров поздравил медиков с Днем народного единства. Он побывал в областном кардиологическом диспансере и передал сотрудникам подарки - микроволновые печи, термопоты, фрукты и сладости, в том числе торты с символикой акции «Мы вместе».

- Низкий вам поклон за ваш труд! Хочу пожелать крепкого здоровья - вам, вашим родным и близким. Вы спасаете здоровье и жизнь земляков, - поблагодарил медиков глава региона.

Напомним, в Самарской области этой осенью активизировали работу волонтерского центра ЕР. Добровольцы, участники акции «Мы вместе» в период распространения коронавируса помогают гражданам, которые оказались на самоизоляции, и медицинским работникам. Так, они работают в колл-центрах поликлиник и развозят врачей по домам пациентов. Подарки, которые передали в кардиодиспансер, позволят медикам сделать свой отдых комфортнее и немного слаще.