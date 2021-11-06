Коронавирус 6 ноября 2021 года выявили у 1621 жителя Самарской области

За сутки в регионе скончались 26 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки в регионе по состоянию на субботу, 6 ноября, выявили 1621 нового заболевшего, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Это новый суточный антирекорд и четвертый результат по стране.

Всего в России 41 335 новых случаев COVID-19. Больше всего в Москве (6 880 заболевших), Санкт-Петербурге (3 138) и Московской области (3 085).

К сожалению, смертей среди пациентов с коронавирусом в Самарской области тоже много. За сутки скончались 26 человек, у которых официально был подтвержден COVID-19.