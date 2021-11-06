В Самаре не стали продлевать режим нерабочих дней после 8 ноября 2021 года

В Самаре будут действовать QR-коды повсеместно

В Самарской области не стали продлевать режим нерабочих дней после 8 ноября 2021 года. Уже с понедельника смогут открыться все неработавшие в эти две недели предприятия и компании из сферы услуг. Но будут действовать некоторые ограничения. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 6 ноября 2021 года.

Так, теперь все требования по самоизоляции сохраняются только для непривитых граждан старше 60 лет, остальные могут пользоваться фитнес-центрами, банями, бассейнами. Будут работать учреждения культуры, фитнес-центры, салоны красоты, станции техобслуживания автомобилей, но при входе нужно будет обязательно предъявить QR-код. Также это требование остается в силе в больших продовольственных магазинах свыше 2000 кв.м.

Не будет ограничиваться и заполняемость кафе и ресторанов, но посетители будут обязаны предъявить QR-код вакцинированного гражданина или ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад. При этом с 23.00 до 6.00 рестораны будут работать только на доставку.

А вот дети, возможно, в школы не вернутся. Принимать решение по дистанционке будут в каждом муниципалитете - например, в Тольятти уже приняли решение оставить дома учеников 5-8 и 10-х классов.