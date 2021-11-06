Самарцам рассказали, помогли ли нерабочие дни борьбе с COVID-19

Вакцинироваться стали больше

В министерстве здравоохранения Самарской области объяснили, помогли ли нерабочие дни региону в борьбе с коронавирусом. Выяснилось, что позитивные результаты есть. Так, по словам Армена Беняна снизилась нагрузка на систему здравоохранения, увеличился процент свободных коек до 17%, на 5 тонн снизился расход кислорода, а скорые помощи стали приезжать на вызовы в два раза быстрее.

На следующей неделе в строй должны ввести еще 117 коек, всего для больных будет доступно 8589 мест. Ну а самая хорошая новость для министра здравоохранения: пациенты стали выздоравливать быстрее.

- Сегодня на амбулаторном лечении находится более 29 тысяч жителей с подтвержденным коронавирусом, с пневмонией и ОРВИ – более 32 тысяч человек. Все пациенты обеспечиваются лекарствами, дефицита нет, — рассказал Армен Бенян.

Важен и еще один результат: за прошедшие две недели вакцинировалось более 100 тысяч жителей Самарской области, а в пиковый период в день прививку делали 19 тысяч человек.

- Сейчас в наличии 300 тыс. вакцин, большинство «Спутник V», есть все ресурсы для вакцинирования населения, – подчеркнул Бенян. И заметил, что хороший результат дало открытие единых пунктов вакцинации.