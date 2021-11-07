В Самарскую область привезли более 9000 доз "Спутника Лайта"

В Самару доставили "Спутник Лайт"

В Самарскую область доставили более 9 000 доз вакцины "Спутник Лайт". В ближайшее время ее распределят по всем медицинским учреждениям региона. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

- Информацию о прививочных пунктах, а также наличии в них разных видов вакцины, можно уточнить на официальном сайте министерства в разделе "Вакцинация от COVID-19", - рассказали в министерстве.

Также Армен Бенян рассказал, что сейчас в наличии в учреждениях есть более 300 тысяч доз вакцины, большая часть - "Спутник V". Есть все возможности, чтобы делать около 19 тысяч прививок в день. По данным ведомства, в нерабочие недели темпы вакцинации возросли в два раза, а в пиковые периоды как раз достигли 19 тысяч вакцинированных в сутки.

Остается привить еще около 8000 тысяч жителей. Многим уже необходимо делать ревакцинацию. Минздрав РФ рекомендовал использовать "Лайт" именно для ревакцинации, для вновь привитых эффект может быть не столь значимым.