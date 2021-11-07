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Происшествия7 ноября 2021 12:11

Машину разорвало пополам: два человека погибли в страшном ДТП на ул. Демократической в Самаре

Два человека погибли в Лэнд Ровере, который разорвало после столкновения со столбом в Самаре 7 ноября 2021 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автомобиль разорвало пополам

Автомобиль разорвало пополам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное ДТП случилось в Самаре на ул. Демократическая 7 ноября 2021 года рано утром в 6.30. Здесь автомобиль Лэнд Ровер врезался в световую опору, перевернулся и улетеле в кювет. От удара машину разорвало на две части, одна из них оказалась в лесопосадке и доставали ее с помощью подъемного крана. За рулем авто сидел 21-летний водитель. Он двигался в направлении Волжского шоссе со стороны Ташкентской и в какой-то момент потерял контроль за движением своего транспортного средства.

- Водитель и пассажир, личность которого устанавливается, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, рассказывая об аварии.

Все службы продолжают работать на месте происшествия. Как передает с места аварии корреспондент КП-Самара, вторую часть машины только закончили извлекать из оврага. Судя по характеру повреждений транспортного средства, водитель и пассажир скончались на месте. Еще предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии и выяснить, не было ли в ней каких-то еще участников.

Вторую часть авто пришлось доставать из лесопосадки

Вторую часть авто пришлось доставать из лесопосадки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА