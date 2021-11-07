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Общество7 ноября 2021 12:47

Видеохроника строительства развязки на Ново-Садовой в Самаре опубликована 7 ноября 2021 года

Видеоблогер Сергей Бобин снял все работы с высоты и рассказал, как они проходят
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот так прямо сейчас выглядит стройка

Вот так прямо сейчас выглядит стройка

Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал видеохронику строительства развязки на улице Ново-Садовая в Самаре на 7 ноября 2021 года. Работы здесь начались еще летом, подготовка велась с весны. Сначала закрывали по одной полосе, а сейчас уже перекрыли все движение от Аельсина до Современника. Но потерпеть небольшие неудобства стоит, ведь в итоге в Самаре появится современный путепровод, позволяющий разграничить потоки машин, которые едут по главной магистрали и по ул. Советской Армии. В итоге должно стать меньше пробок, а пропускная способность улицы - поперечника значительно вырастет.

- Процесс строительства очень быстро движется, и изменения видны каждую неделю, - рассказывает Сергей Бобин. Он отмечает, что сейчас изменения есть около "Современника" - здесь до морозов решили сделать все коммуникации. Дальше уже готовы опоры - стоит кран для работ, но изменений практически нет. За две недели доделали опоры около самой улицы Советской Армии и строители уже ушли.

Также около ТЦ "Апельсин" достроили еще несколько опор - две за две недели. Дальше подготовлены армакаркасы, и впереди установка новых опор. А вот непосредственно около улицы XX Партсъезда, около заправки уже начинают устанавливать леса для бетонирования. Заправку уже обложили со всех сторон стройкой. А уже забетонированные опоры закрыли пленкой.

На втором конце идут земляные работы, не доделаны все коммуникации -их планируют закончить в первую очередь, до морозов.

Впереди еще несколько лет строительства, ввести дорогу в эксплуатацию намерены не ранее 2023 года.