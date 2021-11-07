В последний день локдауна в Самарской области от COVID0-19 умерли 22 человека и заболели еще 1695

В Самаре растет число заболевших коронавирусом

В Самарской области в последний день локдауна обновлен рекорд по числу заболевших за сутки. Врачи выявили 1695 человек с коронавирусом. Напомним, как объяснила главный санитарный врач региона на прошедшем заседании оперативного штаба, все дело в том, что в регионе хорошо поставлена система тестирования и проверяют буквально всех. Уровень заболеваемости - в количественном исчислении - в нашем регионе выше, чем у других, в Воронежской области выявлено 796 случаев заболевания, но и население здесь меньше.

Также известно, что за сутки скончались 22 человека, это немного меньше, чем в предыдущие дни. Вообще стоит отметить, что министр здравоохранения подчеркнул: нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию, ускорить выздоровление больных. Также стало меньше тяжелых случаев.

Больше всего заболевших вновь в Самаре - 629 человек, еще 378 в Тольятти, 77 и 74 в Новокуйбышевске и Сызрани соответственно. 70 - в Отрадном, а в Кинеле уже 47. Среди районов в антилидерах Нефтегорский, Сергиевский и Ставропольский.\

Тем временем власти объявили об окончании нерабочих дней. С 8 ноября 2021 открываются все заведения, но только для вакцинированных и для тех, кто не поскупится сделать ПЦР-тест.