Грохот и страшная вспышка: как произошло смертельное ДТП в Самаре, в котором машину разорвало пополам

Машину разрезало на две части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре момент ДТП на ул. Демократической в 6.30 утра 7 ноября 2021 года попал на видео с камер наблюдения. В ней погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Лэнд Ровер. Машину буквально разрезало на две части одна улетела в кювет, прямо в лесопосадки, два человека погибли мгновенно.

Комментаторы сразу предположили, что автомобиль летел на очень высокой скорости. А полицейские рассказали, что водитель в какой-то момент потерял управление. По данным некоторых очевидцев, скорость могла составлять более 250 километров в час. На видео заметно, что машина действительно летит. Она резко появляется из темноты, виляет вправо и улетает с дороги.

Затем происходит столкновение со столбом, слышится грохот и видно яркую вспышку. Других автомобилей на дороге в этот момент не было. Теперь полицейским предстоит выяснить личность погибшего пассажира и разобраться в причинах аварии. Полицейские просят водителей быть осторожнее на дорогах и не превышать скорость.