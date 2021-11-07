Спортивные секции для детей в Самаре не будут работать с 8 ноября 2021 года

Все тренировки для детей теперь только дистанционно

С 8 ноября 2021 года в Самаре продолжат действовать ограничения на работу спортивных секций и учреждений дополнительного образования для детей. Правда, исключение сделано для индивидуальных занятий и тренировок. Все остальные услуги предоставляются дистанционно. Такое решение принял оперативный штаб Самары, исходя из состояния заболеваемости в городе.

В министерстве спорта объяснили, что такие решения в каждом муниципальном районе будут приниматься отдельно и там, где дела с заболеваемостью обстоят лучше, спортивные секции откроют.

Для совершеннолетних граждан открыты все спортивные учреждения, в том числе и бассейны. Для доступа необходимо предъявить QR-код или справку об отрицательном ПЦР-тесте. Спортивные мероприятия с 8 ноября 2021 года также возобновят, но пускать туда зрителей и участников будут только с паспортом и QR-кодом или справкой об отрицательном ПЦР.

А вот соревнования для несовершеннолетних отменены до конца ноября.