В Самаре рассказали, что спросят с туристов в гостиницах с 8 ноября 2021 года

В отелях Самарской области будут действовать свои правила

В Самарской области объяснили, кому будет разрешено заселиться в гостиницы региона с 8 ноября 2021 года. С туристов и гостей города не спросят QR-код при заселении. Но для того, чтобы воспользоваться другими услугами заведения нужно будет показать один из трех документов: либо сертификат вакцинированного, либо подтверждающий факт перенесенного заболевания код, либо свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позже, чем 72 часа назад.

Без этих документов, как отметили в департаменте туризма Самарской области, невозможно будет попасть на завтрак, обед или на ужин, воспользоваться услугами фитнес-центра, бассейна, спа. Все это будет работать только для тех гостей, кто предъявит эти документы.

Также здесь подчеркивают, что для гостей отеля будут недоступны услуги ресторанов в гостиницах с 23.00 до 6.00, в это время может только осуществляться обслуживание в комнатах и доставка блюд в номера.