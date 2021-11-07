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Общество7 ноября 2021 16:33

В Самаре рассказали, что спросят с туристов в гостиницах с 8 ноября 2021 года

В Самаре с 8 ноября 2021 года без QR-кода можно будет заселиться в гостиницы, но не поесть в них
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В отелях Самарской области будут действовать свои правила

В отелях Самарской области будут действовать свои правила

В Самарской области объяснили, кому будет разрешено заселиться в гостиницы региона с 8 ноября 2021 года. С туристов и гостей города не спросят QR-код при заселении. Но для того, чтобы воспользоваться другими услугами заведения нужно будет показать один из трех документов: либо сертификат вакцинированного, либо подтверждающий факт перенесенного заболевания код, либо свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позже, чем 72 часа назад.

Без этих документов, как отметили в департаменте туризма Самарской области, невозможно будет попасть на завтрак, обед или на ужин, воспользоваться услугами фитнес-центра, бассейна, спа. Все это будет работать только для тех гостей, кто предъявит эти документы.

Также здесь подчеркивают, что для гостей отеля будут недоступны услуги ресторанов в гостиницах с 23.00 до 6.00, в это время может только осуществляться обслуживание в комнатах и доставка блюд в номера.