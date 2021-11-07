В правительстве Самарской области рассказали об итогах локдауна в ноябре 2021 года

А еще в регионе выросли темпы вакцинации

Власти Самарской области подвели первые итоги локдауна в регионе. Эффект от нерабочих дней очень интересовал горожан и на заседании оперативного штаба 6 ноября 2021 года в правительстве смогли рассказать о первых положительных изменениях.

Так в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости ОРВИ и пневмонией на 28,7 и 25 процента соответственно. Также остановился рост числа больных среди детей от 15 до 17 лет.

О других позитивных итогах рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он подчеркнул, что число свободных коек увеличилось на 17 процентов, расход кислорода упал на пять тонн, а в больницах стало меньше тяжелых больных. Больше выписывают, а вот кладут - меньше. При этом темпы выявления заболевших не снижаются, но и процент тестирования у нас один из самых высоких в стране. В основном задача, которая стоит сегодня, - снизить летальность вируса и число тяжелых больных, которым нужен кислород и кто попадает в реанимацию.

Среди позитивных итогов и рост числа вакцинированных. В пиковые периоды число привитых в сутки доходило до 19 тысяч. Недавно в регион для ревакцинации доставили 9000 вакцин "Спутник лайт".