Берегитесь старых деревьев! 8 ноября 2021 года Самару сдует южным ветром

Ветер особенно опасен для старых деревьев Фото: Евгения ГУСЕВА

В Самарской области рабочая неделя с 8 ноября 2021 года начнется со шквалистого ветра. Так говорят синоптики Приволжского УГМС. Ветер будет дуть с юга, а его порывы достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в понедельник будет достаточно высокая для первой декады ноября - около +4 +6 градусов. А вот ночью будет холоднее - до -2 градусов.

Во вторник температура сохранится примерно на прежнем уровне, а вот в среду обещают дождь, переходящий в снег, а также северный ветер и похолодание до -1 градуса уже в дневное время.

Стоит отметить, что также синоптики предупредили о тумане в ночь и утром 8 ноября 2021 года, это произойдет из-за того, что температуры ночью и утром будут довольно разными, прибавится к этому изморозь и возможный гололед на дорогах.

В общем, горожанам в понедельник 8 ноября 2021 года стоит быть осторожнее, и беречься старых деревьев, неясных очертаний в тумане и шатких конструкций.