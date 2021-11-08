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Общество8 ноября 2021 10:20

Самарцев попросили помочь пожилым родственникам с дистанционной оплатой электроэнергии

В период распространения коронавируса деньги за коммунальные услуги лучше переводить онлайн
Илона МАЙСКАЯ
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Счета можно оплатить через личный кабинет или в интернет-банкинге

Счета можно оплатить через личный кабинет или в интернет-банкинге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «Самарагорэнергосбыт» опубликовало обращение к жителям региона. Компания попросила самарцев оградить пожилых родственников от похода в центр обслуживания. В период распространения коронавируса счета лучше оплачивать дистанционно.

- Мы делаем все, чтобы уберечь клиентов от заражения: измеряем температуру, регулярно обрабатываем помещения дезинфицирующими средствами, следим за соблюдением соцдистанции и при необходимости выдаем одноразовые маски. Однако угроза заражения при скоплении граждан не может быть исключена на 100%. Контакты с больными людьми возможны и по пути в офисы, - отмечают в компании.

Представители АО «СамГЭС» попросили самарцев помочь своим пожилым родственникам с оплатой электроэнергии. Перевести деньги за коммунальную услугу можно через интернет-банкинг или через сайт энергетиков в личном кабинете. Второй способ позволяет привязать несколько лицевых счетов.