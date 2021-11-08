В Самаре на ул. Ново-Садовой произошло серьезное ДТП с «Киа» и «Рено»

Женщина-водитель "Рено" и ее пассажир-подросток попали в больницу / Фото: Анатолий Дементьев Фото: vk.com

В ночь на понедельник, 8 ноября 2021 года, на пересечении улиц Ново-Садовой и Потапова произошло серьезное ДТП. В районе отеля «Ибис» столкнулись «Рено» и «Киа». Об этом сообщили очевидцы.

На фото, которые опубликовали в соцсетях, видно, что обе машины получили серьезные механические повреждения. «Киа» после удара вылетела с дороги и протаранила трансформаторную подстанцию.

"Киа" влетела в трансформаторную подстанцию / Фото: Анатолий Дементьев Фото: vk.com

По данным ГУ МВД по Самарской области, все случилось около 00:20. В аварии пострадали пять человек. 36-летнюю женщину-водителя «Рено» госпитализировали в реанимацию. Также в больницу попал ее 16-летний пассажир. Он получил травму головы. Кроме того, травмы получили 19-летний водитель «Киа», 17-летняя пассажирка и 17-летний пассажир. Медики осмотрели их и отпустили домой.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.