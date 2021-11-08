В Самарской области после вечеринки школьников возбудили уголовное дело о попытке изнасилования

Следствие разбирается, что именно произошло между молодыми людьми в тот вечер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летний паренек из небольшого села в Самарской области стал фигурантом уголовного дела о покушении на изнасилование. События, которые легли в его основу, произошли на вечеринке, которую у себя дома устроил друг подозреваемого.

Два Вани дружат уже не первый год, живут в одном селе по соседству друг от друга. 3 ноября в гости к одному из них пришел второй, плюс Катя – ей сейчас 14 лет, она учится в 8 классе.

На данный момент не совсем понятно, что именно произошло между молодыми людьми, но Катя обвинила одного из Иванов в том, что он пытался принудить ее к интиму.

Молодого человека задержали. На следующий же день в отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование. Против подозреваемого играет тот факт, что ему уже доводилось преступать закон: он имеет судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Однако способен ли он на сексуальное насилие, пока до конца не ясно.