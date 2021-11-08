Две заброшенные высотки в Куйбышевском районе Самары достроят до 21 октября 2022 года

Стройку возобновят после почти 4-летнего простоя / Фото: СОФЖИ

Самарский областной фонд жилья и ипотеки возобновляет строительство двух 16-этажных домов в Куйбышевском районе. Региональный Минстрой продлил разрешение на возведение высоток в переулке Саратовском до 21 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СОФЖИ.

Напомним, строительство домов стартовало в июле 2016 года. По проекту в них предусмотрено 285 квартир. Часть из них в третьем квартале 2018 года должны были передать сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и переселенцам из аварийного жилья.

Фонд успел возвести несколько этажей. В 2017-м работы на объекте приостановили. Это было необходимо для проведения аудита деятельности СОФЖИ. Теперь строительство на площадке будет возобновлено.

Отметим, что квартиры будут выполнены с чистовой отделкой. Строители установят входную металлическую дверь, уложат линолеум, поклеят обои, а также поставят межкомнатные двери, сантехнику и счетчики.