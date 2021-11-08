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Общество8 ноября 2021 14:19

Самарского бизнесмена, осужденного за дачу 3 млн рублей сотруднику ФСБ, оставили в колонии

Защите предпринимателя не удалось обжаловать приговор
Анастасия ФИЛАТОВА
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Облсуд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов и прокурора

Облсуд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов и прокурора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бизнесмену Вячеславу Усынину. Ранее его признали виновным в даче взятки сотруднику ФСБ.

Правоохранители установили, что предприниматель, находясь в припаркованном автомобиле, передал силовику 3 млн рублей. Деньги были платой за непроведение проверок в отношении сотрудников и руководства ООО по факту уклонения от уплаты налогов. Также выяснилось, что Усынин предлагал сотруднику ФСБ ежемесячную плату за покровительство.

В мае 2021 года Самарский районный суд вынес бизнесмену приговор – 6 лет колонии строгого режима. В октябре это решение обжаловали как защитники Усынина, так и сторона обвинения. Первые добивались отмены приговора, утверждая, что оперативно-разыскные мероприятия были проведены с нарушениями, а прокурор требовал увеличить срок до 10 лет и назначить штраф.

Облсуд, рассмотрев жалобы обеих сторон, оставил приговор без изменения. Теперь они могут оспорить данное решение в Шестом кассационном суде.