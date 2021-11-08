В Самарской области обыскали 600 автобусов после сообщений о минировании в стихах

Необычное сообщение о минировании в полицию поступило вечером 4 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 4 ноября в полицию Самарской области пришло письмо необычного содержания: кроме обычных привычных уже угроз, там были… стихи.

Аноним сообщал, что о бомбах в трех автобуса и предлагал попытаться спасти женщин и детей. Взрывы должны были произойти «в ближайшие часы», однако когда именно – не указывалось.

Заканчивалось сообщение цитатой из «Дурных монархов» Фридриха Шиллера:

«Прячьте же свой срам и злые страсти Под рубахой королевской власти, Но страшитесь голоса певца! Сквозь камзолы, сквозь стальные латы Все равно! – пробьет, пронзит стрела расплаты Хладные сердца!»

- После получения этого сообщения по области провели почти весь пассажирский транспорт - это более 600 единиц. Наиболее массовые проверки прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево, Жигулевске и Кинеле, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Никакой взрывчатки в автобусах в итоге не нашли, сейчас полиция пытается установить личность человека, приславшего ложное сообщение о минировании.