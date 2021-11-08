Холодную воду отключат на 16 улицах Самары 10 ноября 2021 года

Воды в домах самарцев не будет до конца дня 10 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 10 ноября 2021 года, жители 16 улиц в Самаре останутся без холодной воды. Подачу ресурса отключат на время плановых работ – замены задвижек на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Об этом говорится на сайте компании «РКС-Самара».

С 9:00 до 23:59 не будет холодной воды по следующим адресам: Ботанический переулок, 3-100; ул. Волгодонская, 1-57; ул. Днепростроевская, 1-41; ул. Донбасская, 13-43а; ул. Парашютная, 2-15; Восточный переулок, 26, 28; ул. Кольцевая, 98, 100, 102, 163, 165; ул. Финская, 77, 81, 83, 85, 96; ул. 5-я Радиальная, 1-36, 10-36; ул. 6-я Радиальная, 9, 28, 28а, 25-63; ул. Гастелло, 1-11; переулок Арцыбушевский, 1-13; переулок Никитинский, 1-13; ул. Тихвинская, 7, 8; ул. Академика Павлова, 101; ул. Советской Армии, 204а – котельная (бойлер).

На время работ жителей обеспечат водой. Бойлер установят возле дома № 163 по улице Кольцевой.