ТЦ «Октябрь» в Самаре продают за 250 миллионов рублей

Отремонтированный торговый центр на Металлурге выставили на продажу. Фото: www.avito.ru

В Самаре выставили на продажу действующий ТЦ «Октябрь» на Металлурге. Собственник и хотят выручить за него 250 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Отдельно стоящее двухэтажное здание расположено на проспекте Металлургов, 78, прямо напротив ДК. Его площадь составляет 1612,6 квадратных метра.

- Это торговый центр районного значения, он находится на первой линии проспекта Металлургов в одном из самых густонаселенных районов города, - говорится в объявлении. - Напротив торгового центра пешеходные переходы и остановки транспорта, трафик в течение всего дня очень высокий.

Также владельцы сообщают, что в здании имеется два отдельных входа, большие стеклянные витрины и всю необходимую инженерную игнфраструктуру.

- Торговый центр заполнен арендаторами на 100 %, - гшоворится в объявлении. - В том числе есть якорные арендаторы - «Магнит», «Галамарт», «Мегафон», «МТС», «Столото» и т.д. Объект продается, как действующий арендный бизнес.

Напомним, весной 2021 года торговый центр открылся после ремонта. Здание приводили в порядок с 2020 года, рабочие обновили как фасад, так и внутренние помещения