В Тольятти водитель грузовика дал сотруднику полиции 25 тысяч рублей за нарушение правил перевозки груза

Приговор вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти под суд отдали водителя грузовика, который дал полицейскому взятку в размере 25 тысяч рублей. За дачу взятки должностному лицу мужчину приговорили к выплате штрафа 100 тысяч рублей в доход государства.

По версии следствия, в августе 2020 года мужчина передал сотруднику полиции деньги за не проведение проверочных мероприятий по факту перевозки песка без необходимых документов и не привлечение к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), а также за возвращение ранее изъятого транспортного средства.

Подозреваемого задержали сотрудники ГУ МВД по Самарской области в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий. Суд признал мужчину виновным в преступлении по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» и приговорил к выплате штрафа.