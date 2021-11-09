В Самаре количество осадков побило рекорд 2012 года

Синоптики предупреждают об усилении ветра и неблагоприятных условиях Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 7 ноября, в Самарской области прошёл ливень, который перекрыл абсолютный суточный максимум количества осадков. Значения предыдущих показателей обновлялись в 2012 году.

- в Безенчуке выпало – 11,1 мм, в Серноводске – 15,8 мм, а в Челно-Вершинах – 15,1 мм, - сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Показатели с прошлым максимумом осадков 2012 года расходятся в несколько единиц. Синоптики также предупреждают, что в первой половине недели сохранятся небольшие осадки в виде дождя и снега.