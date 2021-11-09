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Общество9 ноября 2021 9:26

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову заблокировали инстаграм-аккаунт

Сейчас предпринимаются попытки восстановить доступ, запросы отправлены в социальную сеть, сообщает правительство Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Инстаграм Дмитрия Азарова заблокирован

Инстаграм Дмитрия Азарова заблокирован

В Самаре рассказали о шагах, которые предпринимают для восстановления доступа к заблокированному инстаграм-аккаунту губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Доступ к страничке главы региона в социальной сети, где он сообщает о новостях жизни губернии, а представители ведомств собирают обращения подписчиков, пропал вечером 8 ноября 2021 года. Причина неизвестна, это могло быть запланированной атакой или случайностью.

- В службу поддержки социальной сети Instagram направлены все необходимые запросы. Ответ на них должен быть дан в течение суток. Меры для восстановления работы аккаунта принимаются, - сообщили в правительстве региона.

Также жителям напомнили, что актуальные новости можно найти на сайте Правительства региона и в официальных группах "Самарская область" в всех соцсетях и в мессенджерах Viber и Телеграм.