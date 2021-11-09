Прокуратура проверит Минтранс из-за смертельного ДТП на ул. Демократической в Самаре

Гарантийного ремонта добиваются уже несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области рассматривает вопрос о привлечении к ответственности руководителей министерства транспорта и автомобильных дорог. Запрос в надзорное ведомство отправил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Поводом этому стало смертельное ДТП с участием Land Rover на улице Демократической в Самаре 7 ноября 2021 года. Народный избранник считает, что оно могло произойти из-за колеи, которая образовалась на проезжей части.

- Как теперь выясняется, еще в феврале 2020 года замминистр транспорта Андрей Спиридонов публично обещал «провести диагностику и замеры» участка на Демократической и решить проблемы, - сообщает Александр Хинштейн.

Напомним, смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье. В 6:30 водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Land Rover, двигался в направлении Волжского шоссе со стороны ул. Ташкентской. Он не справился с управлением и врезался в столб. Машину разорвало на части, она вылетела в кювет. В результате аварии погибли автомобилист и пассажир. По данным ГИБДД, на участке образовалась колея длиной в 100 метров.