В Тольятти мужчина украл в магазине «бесхозную» сумку и утопил чужой телефон в Волге

Подозреваемому грозит до 5 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце ноября 2021 года жительница Тольятти обратилась в полицию и сообщила о краже сумки в продуктовом магазине. По словам пенсионерки, сумку она забыла возле кассы и обнаружила пропажу только дома. Вернувшись в магазин, женщина не нашла своих вещей. В сумке находились кошелек, телефон, документы и банковские карты. Общий ущерб превысил 7500 рублей.

Полицейские просмотрели камеры, проверили места возможного сбыта вещей и разослали ориентировки. Вора удалось найти. Мужчина признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, что заметил бесхозную сумку и решил забрать ее. На набережной Комсомольского района он выбросил ненужные ему вещи, утопил телефон в Волге, оставив себе только деньги.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции проверили информацию и нашли на берегу часть похищенного, которое вернули потерпевшей. Что касается вора, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.