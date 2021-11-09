В Тольятти спортивные школы и секции будут работать дистанционно

Ограничения коснутся школьников

В Тольятти все спортивные школы и секции перевели на дистанционный режим работы. Он будет действовать с 8 по 14 ноября 2021 года. Эта мера касается тех учреждений, которые находятся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта. Решение было принято на заседании городского оперштаба.

- Иным учреждениям, организациям различной формы собственности (государственные и частные), ИП, деятельность которых связана со сферами физической культуры и спорта, рекомендовано приостановить предоставление услуг в очной форме для несовершеннолетних граждан, - сообщают в мэрии.

Пока местные жители не понимают, как будут проходить занятия. Власти отмечают, что при необходимости учреждения смогут проводить индивидуальные консультации очно, но только при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.