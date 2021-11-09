Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 11:26

Водитель и пассажир ВАЗ-2115 погибли в ДТП с грузовиком и «Грантой» в Самарской области

Полицейские сейчас устанавливают личности погибших
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ВАЗ-2115 превратился в груду металла после столкновения с "Грантой" и КамАЗом

ВАЗ-2115 превратился в груду металла после столкновения с "Грантой" и КамАЗом

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 9 ноября 2021 года, на 17 км трассы Самара – Волгоград в Безенчукском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 11:00 около села Осинки столкнулись КамАЗ, «Лада Гранта» и ВАЗ-2115.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал водитель «пятнадцатой». Он отвлекся и врезался в попутную «Гранту», а затем выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. После этого легковушка, которой смяло всю правую сторону, и КамАЗ оказались в кювете.

По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель и пассажир (предположительно, это были мужчина и женщина) ВАЗ-2115 получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались до приезда медиков.

На месте работают сотрудники МЧС и полицейские. Правоохранители продолжают устанавливать все детали ДТП и личности погибших. Проводится проверка.