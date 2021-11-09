Жителя Новокуйбышевска будут судить за реабилитацию нацизма

Дело парня рассмотрит Самарский областной суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 21-летний житель Новокуйбышевска. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, молодой человек в мае и ноябре 2019 года размещал в соцсети «ВКонтакте» сомнительные видеозаписи. Они оправдывали действия военных преступников в годы Второй мировой войны и отрицали факты, установленные Нюрнбергским военным трибуналом. Кроме того, ролики содержали ложные сведения о деятельности Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Вскоре после этого парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Недавно прокуратура региона утвердила по нему обвинение. Материалы направили на рассмотрение в Самарский областной суд. Жителю Новокуйбышевска может грозить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.