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Здоровье9 ноября 2021 12:09

Еще 1783 жителя Самарской области заразились коронавирусом 9 ноября 2021 года

Темпы заболеваемости COVID-19 продолжают расти
Анастасия ФИЛАТОВА
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С начала пандемии в регионе зафиксировали 147 883 случая заражения COVID-19

С начала пандемии в регионе зафиксировали 147 883 случая заражения COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Во вторник, 9 ноября 2021 года, новую болезнь выявили еще у 1783 жителей губернии. Это новый антирекорд за сутки.

Все с начала пандемии в 63 регионе зарегистрировали 147 883 случая заражения. По суточному приросту больных Самарская область занимает четвертое место в стране. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

За сутки в губернии закончили лечение 825 человек. За все время смогли победить болезнь 110 074 жителя.

Растет и число тех, кто не смог победить COVID-19. Умерли еще 30 пациентов, это больше, чем накануне. Общее число летальных случаев в Самарской области достигло 4 863.