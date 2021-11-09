Жителям Самары предлагают бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Процедура бесплатна и анонимна

Сотрудники областного СПИД-центра приглашают горожан узнать свой ВИЧ-статус. Тестирование можно пройти анонимно и бесплатно во всех региональных отделениях медучреждения. Сделать это очень важно.

- Вирус может годами не выдавать своего присутствия, не вызывать жалоб и беспрепятственно размножаться в организме, потихоньку разрушая клетки иммунной системы. Всего лишь один незащищенный половой контакт может начать новую цепочку распространения ВИЧ-инфекции, - отмечают медики.

Знать ВИЧ-статус партнера очень важно. Врачи уверены, что предупредить о диагнозе не право, а обязанность. Это поможет предотвратить большую цепочку заражений. Специалисты призывают задуматься, если партнер не хочет говорить откровенно на эту тему.

Сдать тест на ВИЧ можно по следующим адресам в отделениях СПИД-центра: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а, г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25, г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15, г. Сызрань, ул. ул. Советская, д. 17.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.