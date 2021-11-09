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Общество9 ноября 2021 13:39

В Самарской области за 10 месяцев зафиксировали 19,5 млн кибератак на правительственные системы

7,7 миллионов имели высокий уровень критичности
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудники Центра Кибербезопасности быстро обнаруживают и ликвидируют кибератаки

Сотрудники Центра Кибербезопасности быстро обнаруживают и ликвидируют кибератаки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в Самарской области специалисты борются с кибератаками на информационные системы органов власти. За 10 месяцев 2021 года насчитали 19,5 миллионов таких. По статистике, за день фиксируют до 80 тысяч кибератак на информсистемы.

- Сегодня одной из главных задач программы «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика» является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз, - подчеркнул руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Круглосуточно сотрудники центра кибербезопасности обеспечивают мониторинг информации, предупреждение и ликвидацию атак. Самарская области входит в тройку лидеров России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз.