В Самаре снесут два аварийных дома на улице Калинина и в Ново-Вокзальном тупике

Дома признаны аварийными и расселены

В Самаре под снос отдали два аварийных дома в Промышленном районе. Администрация Самары ищет подрядчика, который к 20 декабря 2021 года демонтирует ветхие здания и благоустроит освобожденную территорию чуть больше чем за миллион рублей.

Речь идет о расселенных домах по адресам Калинина, 16 и Ново-Вокзальный тупик, 2. Средства на выполнение демонтажных работ будут выделены из городского бюджета.

Начальная стоимость контракта - 1 046 597 рублей. Подрядчик должен не только снести нежилые здания, но и благоустроить территорию после работ. Срок выполнения контракта – не позднее 20 декабря 2021 года. Подрядчика выберут после 16 ноября.