Названа стоимость Дома промышленности на ул. Куйбышева, 145 в Самаре

Начальную стоимость Дома промышленности определили в 319 млн рублей Фото: Google Карты

В Самаре выставят на продажу Дом промышленности, который расположен на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской, 145/3. Начальная цена составит 319 052 138 рублей. Это 80% от рыночной стоимости, что установили эксперты. Об этом говорится в решении арбитражного суда региона.

Данное имущество находится в залоге. Оно принадлежит АО «Транспортно-логистическая корпорация» (АО «ТЛК»). Продать планируется не только здание Дома промышленности, но и землю под ним.

В списке лотов: участок площадью 5 599 кв. м начальной стоимостью 41,7 млн рублей, участок в 1 591 кв. м – 14,6 млн рублей, здание в 20,3 тыс. кв. м – 258,1 млн рублей и постройка площадью 114,7 кв. м – 4,4 млн рублей.

Отметим, что решение о продаже Дома промышленности было принято в ходе рассмотрения иска ООО «РТ-Капитал» к АО «ТЛК» об обращении взыскания на заложенное имущество.