Самарцы во время локдауна осенью 2021 года «гуляли» по закрытым музеям

Особой популярностью пользовались аудиогиды по музеям Эльдара Рязанова, Модерна и "Самара Космическая" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как жители региона провели две нерабочие недели. С 25 октября по 7 ноября 2021 года самарцы активно посещали достопримечательности и закрытые музеи. Правда, делали они это виртуально.

Компания МТС провела исследование и выяснила, где чаще всего «гуляли» самарцы. Самыми популярными оказались гора Верблюд и источник Каменная Чаша. Обе достопримечательности расположены неподалеку от села Ширяево. Число просмотров и прослушиваний аудиогидов по этим точкам в период локдауна выросло на треть. Наибольший интерес проявили жители Самары, Тольятти, Жигулевска и Хрящевки.

Большой популярностью во время осенних «каникул» также пользовались достопримечательности Самары. Жители региона активно слушали аудиогиды по бункеру Сталина, Музею Модерна, музею Эльдара Рязанова, а также по музейно-выставочному комплексу «Самара Космическая». Также они виртуально «гуляли» по набережной, площади имени В.В. Куйбышева и Ботаническому саду.

Напомним, компания МТС разработала четыре интерактивных гида по Самарской области. Это виртуальные прогулки по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводитель по нацпарку «Самарская Лука».