Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 16:09

В Самаре оборудуют и займутся содержанием четырех полигонов для складирования снега

Сейчас администрация ищет подрядчика, который будет их содержать
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Администрация ищет подрядчиков на содержание снежных полигонов

Администрация ищет подрядчиков на содержание снежных полигонов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары ищет подрядчиков, которые будут заниматься содержанием площадок для временного складирования снега. Все таких специализированных площадок будет четыре – в поселке Козелки, на улице Лунной, в районе БТЭЦ и на улице Прожекторной.

За содержание площадки вместимостью 460 тысяч тонн снега в поселке Козелки администрация готова заплатить 41,7 миллионов рублей. За площадку на Лунной вместимостью 136 тысяч тонн снега заплатят 18,7 миллионов рублей, в районе БТЭЦ на 170 тысяч тонн – 22,9 миллионов рублей, а за содержание площадки на Прожекторной объемом 150 тысяч тонн снега готовы заплатить 20,6 миллионов рублей.

Подрядчиков на три площадки определят после 11 ноября 2021 года, а на площадку в поселке Козелки – 16 ноября. Заминаться отгрузкой снега и содержанием полигона по контракту нужно будет до 30 сентября 2022 года.