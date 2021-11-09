В Самаре оборудуют и займутся содержанием четырех полигонов для складирования снега

Администрация ищет подрядчиков на содержание снежных полигонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары ищет подрядчиков, которые будут заниматься содержанием площадок для временного складирования снега. Все таких специализированных площадок будет четыре – в поселке Козелки, на улице Лунной, в районе БТЭЦ и на улице Прожекторной.

За содержание площадки вместимостью 460 тысяч тонн снега в поселке Козелки администрация готова заплатить 41,7 миллионов рублей. За площадку на Лунной вместимостью 136 тысяч тонн снега заплатят 18,7 миллионов рублей, в районе БТЭЦ на 170 тысяч тонн – 22,9 миллионов рублей, а за содержание площадки на Прожекторной объемом 150 тысяч тонн снега готовы заплатить 20,6 миллионов рублей.

Подрядчиков на три площадки определят после 11 ноября 2021 года, а на площадку в поселке Козелки – 16 ноября. Заминаться отгрузкой снега и содержанием полигона по контракту нужно будет до 30 сентября 2022 года.