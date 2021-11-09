Самарские инспекторы ГИБДД получили 197 новых служебных автомобилей

Автопарк полицейских был существенно обновлен. Фото: ГУ МВД по Самарской области

9 ноября 2021 года, накануне Дня сотрудника внутренних дел, в Самаре состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных автомобилей. Начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников лично передал 197 автомобилей «Лада Веста» в пользование сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД Самары.

- Мы укрепляем материально-техническую базу всех территориальных подразделений ГИБДД Самарской области. Это позволяет сотрудникам ДПС более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать нарушения ПДД, - поблагодарил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов за существенное обновление автопарка службы.

Как отмечают самарские полицейские, за последние три года подвижной парк обновился на 30%. Полицейские получили в распоряжение служебные автомобили оперативных служб, дежурных частей, участковых уполномоченных полиции и наружных служб органов внутренних дел.

В конце торжественного мероприятия руководитель областного главка МВД поздравил всех сотрудников с наступающим праздников и пожелал полицейским успехов в работе.