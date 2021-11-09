Семью с двумя детьми из Самары туроператор забыл в Турции

Помощь самарским туристам никто не предложил ни в турагентстве, ни в турецком отеле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарчанка Олеся Корецкая рассказала в социальных сетях о своем испорченном отпуске с семьей за границей. Олеся с мужем и двумя детьми полетели на отдых в Турцию, но туроператор не предупредил их о переносе времени вылета, поэтому возвращаться в Россию им пришлось за свой счет.

По словам Олеси, туроператор должен был сообщить об изменениях в рейсах, но никакого звонка им не было. Девушка решила самой уточнить время вылета на стойке информации в отеле и были шокированы тем, что их самолет оправляется уже через 10 минут из аэропорта в 58 км от отеля.

- Звонок туроператору ничего не решил, никто не мог ничем помочь, мы начали искать билеты сами. Стоимость доходила до 200 тысяч рублей, но, к счастью, нам удалось найти билеты на четверых с одной пересадкой за 93 тысячи, - рассказывает Олеся Корецкая.

Семья из Самары стойко выдержала все испытания, но все же впечатление от путешествия с местным туроператором было испорчено. Сейчас Олеся планирует готовить досудебную претензию, но семья надеется решить вопрос мирно.